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21.01.2021 (19:10)

Представители Главного командования ВМФ приняли участие в открытии выставки «Письма подводников с фронта» в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова представители Главного командования ВМФ приняли участие в открытии выставки «Письма подводников с фронта», которое состоялось в школе № 189, подшефной Военному институту дополнительного профессионального образования Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

На открытии выставки присутствовала дочь командира подводной лодки «С-6» Элеонора Юрченко (Кульбакина), представители администрации Санкт-Петербурга и общественных организаций, а также офицеры Военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ. С приветственным словом от имени главнокомандующего ВМФ выступил его помощник по работе с ветеранами Игорь Сирковский, который вручил директору школы Анне Герасименко памятные сувениры от Главного командования Военно-Морского Флота.

В школе № 189 «Шанс» 36 лет действует созданный в результате многолетней поисковой работы усилиями школьников и ветеранов музей «Из истории подводных лодок типа «С» Краснознаменного Балтийского флота», которому в 1996 году решением Совета ветеранов-подводников было присвоено имя Александра Маринеско.

В настоящее время школьники активно участвуют в выставочных проектах мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» и систематически ухаживают за местами захоронений подводников на городских кладбищах. Школа в 2019 году получила статус партнера Музея Победы в Москве. В рамках проведения уроков исторической памяти как в школе, так и за ее пределами непрерывно проводятся встречи с действующими подводниками и их потомками.

Сегодня в рамках открывшейся выставки потомки подводников ознакомили школьников с бережно хранящимися в их семьях письмами своих отцов и дедов, погибших в боевых походах в годы Великой Отечественной войны. С их одобрения и при их участии был подобран материал для экспозиции «Письма подводников с фронта». На выставке представлены письма командира 13-го дивизиона подводных лодок Г. Тутышкина, погибшего в январе 1940 года, командира подлодки «С-6» В. Кульбакина, командира подлодки «С-4» Д. Абросимова. На стендах представлены копии статей газет «Красный Балтийский флот» и «Правда» (22 августа и 24 августа 1941 г.), в которых описан подвиг экипажа подводной лодки «С-4».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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