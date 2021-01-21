21.01.2021 (19:00)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном.
Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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