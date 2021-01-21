21.01.2021 (18:46)

Специалисты РЭБ нанесли радиоэлектронный удар по системам управления и связи условного противника в ходе учения на Урале

Специалисты отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали нанесение комплексного радиоэлектронного удара по системам управления и связи противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По замыслу учения, экипажи комплексов «Борисоглебск-2» и «Мурманск» обнаружили и классифицировали радиоэлектронные объекты условного противника. Операторы комплексов РЭБ запеленговали координаты источников излучения, определив способ воздействия на их приёмные устройства радиоэлектронными помехами. Получив объективные данные о месте нахождения учебных целей, специалисты РЭБ ЦВО подавили радиорелейные и спутниковые каналы связи, а также радиочастоты тактической авиации и диверсионных групп посредством нанесения избирательных, точечных радиоэлектронных ударов по координатам источника излучения. Нанесение радиоэлектронных ударов проходило как по одиночным, так и по групповым целям.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих в том числе из состава подразделений связи, охраны и противодействия терроризму, а также более 50 единиц военной специальной техники.

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