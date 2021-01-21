21.01.2021 (18:37)

Командование и офицеры управления гвардейской общевойсковой армии ЗВО прошли вакцинацию от COVID-19 в Воронеже



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командование и офицеры управления гвардейской общевойсковой армии ЗВО прошли вакцинацию от COVID-19 в Воронеже

В Воронеже командование и офицеры управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом препарата.

Перед проведением добровольной вакцинации с офицерами провели беседы о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Второй компонент будет использован через 21 день.

Первым прививку в общевойсковой армии ЗВО сделали дежурные силы и медицинские работники объединения, а также медики 416-го военного госпиталя Минобороны России, работающие в том числе и в «красной зоне».

Всего в ЗВО около 1000 военнослужащих, преподавателей и курсантов военных учебных заведений уже прошли первую и вторую стадии вакцинации новым российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

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