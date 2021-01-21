21.01.2021 (17:11)

Армейские спортсмены стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом

В Челябинске прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом «Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина».

Капитан Мария Ласицкене стала на турнире в Челябинске лучшей в прыжках в высоту среди женщин. Стартовую высоту – 1,85 м – Ласицкене преодолела только с третьей попытки, зато победную – 1,92 м – взяла с первого раза.

Серебряным призером Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина стала Кристина Королева, преодолевшая планку на высоте 1,90 м. Третье стала Дарья Слепова, так же прыгнувшая 1,90 м, но уступившая Королевой по попыткам.

Вторым в мужском турнире по прыжкам в высоту стал лейтенант Илья Иванюк (2,23 м). Первенствовал с результатом 2,28 м Михаил Акименко.

Соревнования в прыжках с шестом в Челябинске прошли в формате «Битвы полов». Гандикап составил 1 м. Так, армейская прыгунья Аксана Гатауллина, дважды побив личный рекорд и установив рекорд соревнований – 4,67 м, заняла второе место, уступив Виктору Пинтусову (5,72 м). «Бронзу» на свой счет записала еще одна представительница армейского Клуба Полина Кнороз, преодолевшая высоту 4,62 м.

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