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21.01.2021 (16:31)

Борцы армейского клуба стали победителями и призерами чемпионата России по греко-римской борьбе

В Ростове-на-Дону продолжается розыгрыш чемпионата России по греко-римской борьбе. На старте турнира армейские «классики» завоевали восемь медалей – три «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы».

Лейтенант Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг, завоевал золотую награду. В финале Емелин оказался сильнее рядового спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Анвара Аллахьярова и впервые выиграл взрослый чемпионат России. На третью ступень пьедестала почета Степан Марянян и Эмин Сефершаев.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Роман Иванов стал на чемпионате страны в Ростове-на-Дону третьим в весовой категории до 63 кг, разделив «бронзу» с Абу-Муслимом Амаевым. Первенствовал в данном весе Алексей Тадыкин, одолевший в финале Марата Гарипова.

В весовой категории до 72 кг лучшим стал Чингиз Лабазанов. Второе место занял Станислав Зайцев. По «бронзе» на свой счет записали Адам Курак и Ислам Алиев.

Капитан Никита Мельников, выступающий в весовой категории до 97 кг, показал в Ростове-на-Дону третий результат. Победу одержал Артур Саргсян, победивший в решающей схватке Александра Головина. Вторым бронзовым призером стал Азамат Сеитов.

Сергей Семенов на чемпионате России взял «золото» в весовой категории до 130 кг. В финале армеец победил Виталия Щура. Победителями малых финалов стали обладатель Кубка Европейских наций, серебряный призер Кубка мира Зураб Гедехаури и Нохчо Лабазанов.

Соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата России завершатся сегодня, 21 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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