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21.01.2021 (17:29)

В Академии Генерального штаба ВС РФ обменялись опытом с коллегами из ведущих вузов МВД

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника академии генерал-полковника Владимира Зарудницкого проходит учебно-методический сбор с участием представителей ведущих вузов Министерства внутренних дел РФ.

В рамках мероприятия с докладом по опыту организации и ведения образовательной деятельности выступила руководитель кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД России полковник полиции Наталья Сердюк, которая рассказала о структуре и специфике вуза, направлениях подготовки, а также о применении дистанционных образовательных технологий.

Также участники поговорили на тему: «Комплекс ситуационного обучения, как вектор формирования индивидуальной образовательной траектории».

Доклады вызвали широкое обсуждение аудитории, которая отметила важность обмена мнениями в сфере образовательной деятельности и взаимовыгодный характер межвузовских связей. Программу сбора продолжили ведущие специалисты академии, приглашенные эксперты, а также представители округов, флотов и органов военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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