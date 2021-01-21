21.01.2021 (18:23)

Военнослужащие танковой дивизии ЦВО на учении в Челябинской области отработали огневую защиту колонны бронетехники от беспилотной авиации

Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали огневую защиту колонны бронетехники на марше от ударов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в ходе практического этапа комплексного учения, проходящего в Челябинской области.

По замыслу тактического эпизода, колонна танкового полка, совершающая марш в заданный район, была подвергнута атаке ударных дронов условного противника. Для защиты военной техники в движении командованием полка были сформированы мобильные огневые группы противодействия беспилотникам, действующие на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

Получив сигнал об обнаружении БЛА, мобильные группы, применив штатное вооружение БМП-2 — автоматическую пушку 2А42 и танковые крупнокалиберные пулеметы НСВТ, уничтожили атакующие дроны.

Всего к практическому эпизоду по борьбе с беспилотной авиацией огневым способом привлекались более 500 военнослужащих, в том числе из состава мотострелковых, зенитных ракетных и подразделений связи, было задействоано свыше 60 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что на полигонах в Челябинской и Свердловской областях начались учения с участием 1,5 тыс. танкистов гвардейской танковой дивизии ЦВО. Мероприятия продлятся до конца недели.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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