21.01.2021 (18:17)

В Ленобласти военные инженеры ЗВО отметили профессиональный праздник масштабным учением

С военнослужащими инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках празднования 320-й годовщины со дня образования инженерных войск проведено специальное учение с преодолением огненно-штурмовой полосы и уничтожением условных взрывных устройств.

В ходе испытаний на учебном полигоне военнослужащие саперного отделения выполнили ряд задач по проделыванию проходов в минно-взрывных и проволочных заграждениях на пути к условно заминированному зданию, осуществили прикрытие огнем продвигающееся к объекту штурмового отделения, преодолели искусственные препятствия в виде горящих бревен, рвов и участков разрушенных мостов.

С целью увеличения сложности прохождения штурмовой полосы были использованы средства имитации применения условным противником стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы поиска на незнакомой местности самодельных взрывных устройств и фугасных мин с помощью минно-розыскных собак и штатных приборов инженерной разведки.

В 2020 году военнослужащие соединения продемонстрировал лучший результат в конкурсе профессионального мастерства инженерных подразделений «Стальное сердце» среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

За минувший год специалистами полка объединения были успешно выполнены задачи по разминированию более 1000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.

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