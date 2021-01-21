21.01.2021 (18:16)

В Москве молодое пополнение Преображенского полка ЗВО приняло Военную присягу

В Москве около 100 новобранцев Отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) приняли Военную присягу.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе торжественное мероприятие прошло на территории воинской части без присутствия родных и близких молодых военнослужащих.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Боевого знамени полка и Государственного флага Российской Федерации. Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. По окончании ритуала новобранцы исполнили Гимн Российской Федерации. Затем военнослужащие батальона Почетного караула продемонстрировали свои профессиональные навыки в строевой подготовке и владении оружием.

Командир полка полковник Сергей Бессонов пожелал военнослужащим быть верным Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

Справочно:

Отдельный комендантский Преображенский полк выполняет задачи по обеспечению торжественных мероприятий с участием Президента России, Министра обороны Российской Федерации, проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время официальных визитов в Россию.

Также военнослужащие батальона Почетного караула проводят ритуалы возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на военном параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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