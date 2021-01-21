21.01.2021 (17:01)

У Военно-оркестровой службы ВС РФ появился День празднования годовщины создания

В знак признания заслуг военных специалистов по музыкальному обеспечению мероприятий, духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала, а также в подготовке высококвалифицированных дирижеров и музыкантов 14 января будет отмечаться как День празднования годовщины создания Военно-оркестровой службы.

14 января 1921 года были введены «Положение» и «Штат Бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура», тогда были определены основные задачи Бюро военных оркестров. К их числу относятся: учет музыкальных сил и распределение их между оркестрами, формирование новых и реорганизация существующих оркестров, наблюдение за художественной стороной деятельности военных оркестров, организация и заведывание курсами и школам военных музыкантов, учет запасов музыкального инвентаря, правильное и целесообразное его распределение.

Создание Бюро военных оркестров явилось завершающим этапом в формировании Военно-оркестровой службы как целостной системы, охватывающей значительные сферы деятельности Вооруженных Сил и включающей централизованное управление военными оркестрами, организацию их всестороннего обеспечения, подготовку военных капельмейстеров и музыкантов.

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