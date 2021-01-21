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21.01.2021 (18:02)

Более 1000 российских военнослужащих в Таджикистане привились от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины

Более 1000 военнослужащих российской военной базы и медицинского персонала 451-го военного госпиталя в Таджикистане завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Перед началом процедуры все военнослужащие были осмотрены врачами на наличие противопоказаний к вакцинации, а также проинформированы о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

Введение второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» состоится ровно через три недели. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.

Вакцинация проводится добровольно. К ней допускаются только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения первого компонента вакцины не имели противопоказаний.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , Таджикистан
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