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21.01.2021 (18:00)

В Нижегородской области военнослужащие полка РХБ защиты танкового объединения ЗВО в ходе учения применили средства аэрозольной маскировки

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили средства аэрозольной маскировки подразделений в рамках тактико-специального учения.

Свыше 10 термодымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 обеспечили маскировку мотострелковых подразделений на марше механизированной колонны. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

В тактико-специальном учении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Учения
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