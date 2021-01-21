21.01.2021 (17:51)

Командир Тульского соединения ВДВ вручил Боевое знамя новому командиру гвардейского зенитного ракетного полка

Командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких в г. Наро-Фоминске Московской области представил командованию и личному составу нового командира гвардейского зенитного ракетного полка.

В ходе церемонии командир соединения принял Боевое знамя части из рук гвардии полковника Антона Родионова, который командовал полком с 2016 года и передал его новому командиру – гвардии полковнику Игорю Колпышеву.

На торжественном митинге гвардии полковник Евгений Тонких пожелал полковнику Антону Родионову крепкого здоровья и карьерного роста, а новому командиру полка передать знания и опыт, совершенствовать выучку подразделений полка и гордо нести знамя полка выводя его на лидирующие места в Воздушно-десантных войсках.

Справочно:

Гвардии полковник Колпышев Игорь Николаевич окончил Военный университет войск ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в 2002 году.

После окончания обучения, занимал должности от командира зенитно-ракетного взвода до начальника штаба – заместителя командира полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

В 2017 году окончил академию противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Имеет государственные награды. Приказом Министра обороны Российской Федерации в январе 2021 года назначен командиром гвардейского зенитного ракетного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице