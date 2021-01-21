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21.01.2021 (17:55)

Военнослужащие ЦВО впервые примут участие в мемориальном речном марше, посвященном 80-й годовщине начала Великой Отечественной воны

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Башкирии, впервые примут участие в уникальном переходе по рекам Поволжья, посвященном 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Переход стартует в начале мая текущего года и завершится 22 июня в Волгограде. Об этом в День инженерных войск сообщил начальник управления инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

«Знаковой особенностью профессиональной подготовки военных инженеров ЦВО станет совместное участие в переходе понтонных подразделений Центрального и Южного военных округов, посвященном 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Уникальный переход пройдет по внутренним речным путям Поволжья: рекам Белая, Кама и Волга. Стартовав в Башкирии, сплав будет завершен в городе-герое Волгограде, где военнослужащие ЦВО примут участие в акции памяти на территории памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане», — сказал генерал-майор Дмитрий Коруц.

В сплаве будут участвовать наиболее подготовленные военнослужащие понтонно-мостовых подразделений отдельной инженерной бригады ЦВО. Речной марш будет совершен взводными паромами и буксируемыми катерами БМК-1.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Великая Отечественная война (ВОВ)
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