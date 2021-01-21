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21.01.2021 (16:45)

Военные инженеры гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году навели более 150 тыс. метров понтонных переправ через водные преграды

Инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в течение прошлого года навели более 150 тыс. метров понтонных переправ через водные преграды как в рамках проведения учений различных уровней, так и для помощи жителям различных регионов.

Военные инженеры в 2020 году выполнили свыше 53 задач с применением переправочно-десантной техники, в том числе плавающих транспортёров ПТС-2. Кроме того, в зимнем периоде обучения на случай возникновения паводковых ситуаций военнослужащие отрабатывали нормативы по эвакуации населения с применением буксирно-моторных катеров.

Личный состав осуществлял сброс звеньев понтона в воду и собирал их в перевозные паромы грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, при этом длина их составляет от 20 до 60 метров соответственно.

При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечивали переправу колесной и гусеничной техники, а также гражданского населения на противоположный берег в различных регионах Российской Федерации.

Кроме того, к проведению работ по освобождению рек от льда в прошлом году было подготовлено более 10 подрывных команд.

Всего к участию в занятиях за год привлекалось более 3,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 600 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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