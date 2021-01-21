21.01.2021 (17:45)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках отработки плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В ходе данного выхода в море с экипажем БПК будет проведено учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, роль которого выполнит противолодочный самолёт Ил-38. Расчётам артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые стоят на вооружении БПК, предстоит выполнить боевые упражнения по поражению воздушных целей — парашютных мишеней.

До возвращения в базу экипаж БПК «Североморск» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Справочно:

«Североморск» — корабль проекта 1155. Имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы БПК Северного флота активно применяются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

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