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21.01.2021 (16:11)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с гранатометчиками.

К занятию было привлечено более 30 гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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