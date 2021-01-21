21.01.2021 (17:34)
На Черноморском флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню инженерных войск
На Черноморского флоте (ЧФ) военнослужащие отдельного морского инженерного полка приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню инженерных войск.
Мероприятия прошли на территории полка под руководством командования части. Из-за действующих ограничений, связанных с противоэпидемическими рекомендациями, на митинге присутствовал только личный состав полка.
Митинг продолжился концертной программой для личного состава, где выступили местные творческие коллективы с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами.
Завершились торжественные мероприятия возложением венков и цветов у Мемориального комплекса «Девяти Героям Советского Союза» в селе Геройском.
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