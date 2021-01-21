21.01.2021 (16:59)

Военные инженеры ЦВО проводят учения в четырех регионах России в честь 320-й годовщины со дня образования инженерных войск

Военнослужащие инженерно-саперных соединений и воинских частей Центрального военного округа, а также единственного в России высшего военного командного инженерного училища (ТВВИКУ) встречают свой профессиональный праздник на учениях, проходящих на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Кузбассе и Тюменской области.

В учениях задействованы современные комплексы оперативного развертывания временных дорог, тяжелые механизированные мосты, машины разграждения и миноискатели «Коршун».

Военнослужащие инженерно-саперных соединений ЦВО, а также будущие офицеры – курсанты ТВВИКУ выполняют учебно-боевые задачи разминирования местности, обеспечивают передвижение войск через замерзшие реки, проводят разграждение завалов.

В 2021 году инженерным войскам России исполняется 320 лет со дня создания.

Отмечается День инженерных войск 21 января в соответствии с указом президента РФ от 18 сентября 1996 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

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