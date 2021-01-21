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21.01.2021 (16:37)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена

Офицеры штаба армейского корпуса Балтийского флота поздравили 95-летнего ветерана Григория Титовича Должикова с этой памятной датой, вручив ценные подарки и цветы. 21 января 1945 года ветеран лично принимал участие в штурме города в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции.

 Кроме того, военнослужащие армейского корпуса почтили память Героя Советского Союза Сергея Гусева и возложили цветы у его памятника в день 76-й годовщины штурма Гумбинена (ныне названого Гусевом в его честь). Сергей Иванович сражался в составе 11-й гвардейской армии, правопреемником которой является армейский корпус Балтийского флота.

В торжественном мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие флотского объединения, администрация города, кадеты и юнармейцы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Ветераны
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