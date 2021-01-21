21.01.2021 (16:21)

На Щелковском отдельном командно-измерительном комплексе прошли занятия по подготовке к командно-штабной тренировке

Около 50 офицеров управления и командиров подразделений Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова приняли участие в инструкторско-методических занятиях по подготовке к командно-штабной тренировке.

Офицеры в составе учебных групп рассмотрели вопросы отработки нормативов приведения подразделений в высшие степени боевой готовности,

а также особенности работы группы боевого управления в ходе командно-штабной тренировки.

Также были рассмотрены цели и задачи деятельности боевых постов во время приведения в различные степени боевой готовности.

В ходе командно-штабной тренировки подразделениям отдельного командно-измерительного комплекса предстоит отработать вопросы комплексного противодействия попыткам воздействия условного противника на отечественную орбитальную группировку, поэтом подготовке данного мероприятия уделяется особое внимание.

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