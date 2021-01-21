21.01.2021 (15:59)

Уникальную программу реабилитации военнослужащих, переболевших COVID-19, разработали врачи военного санатория ЦВО в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уникальную программу реабилитации военнослужащих, переболевших COVID-19, разработали врачи военного санатория ЦВО в Сибири

В военном санатории «Ельцовка» Центрального военного округа (ЦВО), расположенном в Новосибирской области, врачами разработана уникальная программа медицинской реабилитации военнослужащих, переболевших коронавирусной инфекцией.

Программа реабилитации для каждого больного подбирается индивидуально с учетом степени тяжести перенесенного заболевания и включает в себя физиотерапевтические методы лечения, гидротерапию, вакуум-терапию, лечебную физкультуру и пр.

Особенностью разработанной врачами реабилитационной программы является включение нетрадиционного метода терапии — иглоукалывания. При использовании метода рефлексотерапия применяется обязательное воздействие на канал легких, который отвечает за энергию кровообращения и участвует в сосудистой реакции, что позволяет снизить остаточные явления от перенесенного заболевания и быстрее восстановиться.

Кроме того, врачами санатория при реабилитации больных применяется специальная дыхательная гимнастика, которая улучшает дренажную функцию дыхательных путей и уменьшает отек слизистой оболочки бронхов.

Помимо военнослужащих, санаторий «Ельцовка» принимает на долечивание и терапию военных пенсионеров и членов семей военнослужащих, переболевших COVID-19. Прием гражданского населения на реабилитацию в военный санаторий начнётся в ближайшее время и будет осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

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