21.01.2021 (15:42)

С военнослужащими осеннего призыва Кантемировской танковой дивизии ЗВО начались занятия по слаживанию танковых экипажей

В Московской области с военнослужащими осеннего призыва Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) начались занятия по слаживанию танковых экипажей.

На первом этапе молодые танкисты под руководством офицеров отработают нормативы по огневой, тактической и технической подготовке, в которые, в частности, входят подготовка вооружения танка к стрельбе, выбор огневой позиции и маскировка боевой машины. В отдельное направление вынесена медицинская подготовка экипажей.

На втором этапе занятий военнослужащие отработают переход от обороны к наступлению, а также выход подразделений в район боевого применения. В ходе тренировок широко применяются новейшие методы и формы обучения. Молодых танкистов на практике обучат таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл противника и рейдовые действия.

Всего в занятиях принимают участие около 600 военнослужащих, задействовано свыше 160 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

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