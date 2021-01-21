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21.01.2021 (15:28)

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции доставили на российскую военную базу в Киргизии

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Первую партию из 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа (ЦВО) на объединенную российскую военную базу Кант в Киргизии. Военные медики при перевозке использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.

В первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединения.

Перед вакцинированием с военнослужащими будут проведены беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке.

Справочно:

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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