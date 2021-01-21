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21.01.2021 (15:05)

Ракетный полк Иркутского ракетного соединения приступил к несению боевого дежурства на полевых позициях

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках тактического учения в Иркутской области.

В рамках первого в 2021 году учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Особое внимание в ходе мероприятия уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для маскировки полевого района ракетного полка военнослужащие применили авторазливочную станцию АРС-14КМ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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