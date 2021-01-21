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21.01.2021 (14:44)

Командующий войсками ЦВО провел в Чебаркульском гарнизоне рабочую встречу с руководителями Совета шефов

В Чебаркульском гарнизоне состоялась рабочая встреча командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина с руководителями Совета шефов воинских частей и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, которые доложили об итогах выполнения социальных проектов в минувшем году, а также представили проект плана совместных мероприятий.

В числе планируемых основных мероприятий 2021 года числится Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», программа по увековечиванию подвигов героев и сохранению исторической памяти с участием воинов, ветеранов и молодежи.

Участники встречи поблагодарили командующего войсками ЦВО Александра Лапина от шефского сообщества и актива патриотических объединений, участвующих в работе на базе воинских частей округа за постоянную поддержку работы с детьми и молодежью, просветительской деятельности.

По завершении встречи генерал-полковник Александр Лапин вручил председателю Попечительского совета Фонда Игорю Михайлову, заместителю председателя Совета шефов полковнику в отставке Сергею Старостину и руководителю организационной группы танкового фестиваля Александру Ноздрачеву памятные издания Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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