21.01.2021 (14:29)

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая 320-летию Инженерных войск

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ открылась выставка «Сплав науки и отваги», посвящённая отмечаемому сегодня 320-летию Инженерных войск.

На выставке представлена уникальная реликвия – отчёт Приказа артиллерии за 1701 – 1705 гг., в котором полностью сохранилось содержание указа Петра I об основании в «1701 году генваря в 10 день» Артиллерийско-инженерной школы.

Также выставлены действующие модели и макеты инженерных сооружений, техники, предметов вооружения, в том числе огнепроводники конца XVIII – начала XIX вв., первая русская походная кузница обр. 1805 г.

В большом объеме представлены различные боеприпасы и взрывчатые устройства, набор проводников в оболочке для морских мин 1902-1918 гг., импульсная подрывная машинка производства СССР (1984 г.). У посетителей выставки будет возможность по-новому взглянуть на всем известную колючую проволоку (ленту) и определить, в чем отличие образцов начала и конца XX века. Целый раздел выставки посвящен наружейным ножницам различных систем, надеваемым на ружье для разрезания проволочных заграждений, а также телеграфных и телефонных проводов.

Для выставки большой материал предоставило Управление инженерных войск Западного военного округа: галерея фотографий о деятельности военных инженеров во время проведения миротворческих операций последних лет, новейшие образцы инженерной техники, включая робот разминирования, макеты учебных мин (противопехотных, противотанковых), и кумулятивных зарядов, миноискатели и бронированные щиты.

В отдельной витрине демонстрируется универсальный индивидуальный инженерный комплект обр. 2002 г., который включает в себя разгрузочный жилет сапёра, маскировочный костюм, сапёрный щуп, модернизированную саперную кошку со шнуром, саперный нож (в корпус ножа убираются обжим, отвёртка, шило, нож монтёрский (специальный), нож консервный, линейка с делениями от 1 до 7, которая имеет пильную сторону и конец в виде отвёртки), малую (пехотную) лопату.

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