21.01.2021 (14:07)

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота вышел в море для проведения учения с противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион»

Сторожевой корабль (СКР) «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) вышел из пункта базирования в море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

Перед выходом в море экипаж корабля провёл тренировку по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

СКР «Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне.

В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж сторожевого корабля проведёт совместное учение с расчётами БПКРК «Бал» и «Бастион», в ходе которого выполнит роль корабля условного противника.

Корабль выполняет задачи по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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