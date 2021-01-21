21.01.2021 (14:17)

Минобороны России завершит строительство водозабора в Крыму до конца февраля

Военно-строительным комплексом Минобороны России в рамках второго этапа строительства инфраструктуры для обеспечения пресной водой Севастополя осуществляется возведение водозабора на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом.

Проинспектировать ход строительных работ в Республику Крым прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники. Оцениваем строительную степень готовности объекта почти на 80%. Работы идут строго по графику», — сказал замглавы военного ведомства.

Присутствовавший на площадке строительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил военных строителей.

«По масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время», — отметил Михаил Развожаев.

В составе объекта — накопительный бассейн емкостью 150 тыс. куб. метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.

Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс. куб. метров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

В декабре 2020 года Минобороны России досрочно были завершены строительно-монтажные работы по переброске воды из Кадыковского карьера. Строительство объекта выполнено за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб.

Учитывая геологию района строительства, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора — 110 метров, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по специальному заказу. Производительность станции — более 600 куб. м в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. куб. м воды в сутки, для этого применены четыре основных и два резервных насоса, исключающих риск остановки подачи воды.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Тимур Иванов проверил выполнение строительно-монтажных работ Учебного центра подготовки водолазных специалистов, где в настоящее время возводится 20 зданий и сооружений, выполняется берегообразование и устройство причалов, а также проинспектировал готовность новой автомобильной базы в Севастополе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице