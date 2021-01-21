21.01.2021 (13:29)

Специалисты аэрозольного противодействия ВВО сделали невидимыми маневры подразделений в ходе учения в Приамурье

С военнослужащими подразделений аэрозольного противодействия воинской части РХБЗ Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, проведено комплексное учение по маскировке маневров подразделений от современных разведывательных средств условного противника.

В ходе учения специалисты применили современные термодымовые машины ТДА-2К, создав перед фронтом условного противника аэрозольное облако, протяженностью около одного километра. Таким образом, удалось скрыть от «противника» проведение маневров мотострелковыми подразделениями, что позволило без потерь выполнить поставленную задачу. Маскировка передвижения подразделений помогла достичь тактического преимущества над условным противником.

Учение проведено в рамках серии боевых стрельб мотострелковых и разведывательных отделений. В нем приняло участие около 500 военнослужащих.

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