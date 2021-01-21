21.01.2021 (13:41)
Специалисты РЭБ и ПВО КФл осуществили перехват беспилотников условного противника
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, в ходе совместного учения на полигоне Аданак подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.
Специалисты РЭБ перехватили управление БпЛА условного противника, осуществили посадку аппаратов на территории расположения своих сил с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БпЛА условного противника были использованы дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении флотилии.
Перехват управления военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.
Всего в учении приняли участие более 150 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 20 единиц специальной и военной техники.