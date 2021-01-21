Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.01.2021 (13:41)

Специалисты РЭБ и ПВО КФл осуществили перехват беспилотников условного противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, в ходе совместного учения на полигоне Аданак подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

Специалисты РЭБ перехватили управление БпЛА условного противника, осуществили посадку аппаратов на территории расположения своих сил с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БпЛА условного противника были использованы дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении флотилии.

Перехват управления военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.

Всего в учении приняли участие более 150 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 20 единиц специальной и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инженерно-штурмовое подразделение ЮВО освободило населенный пункт от условного противника с применением новейших автоматов АК-12
Отряд ПДСС КФл применил новейший гранатомётный комплекс ДП-65 для отражения нападения условных подводных диверсантов
Инженеры ЮВО на Кубани проводят учения по ликвидации последствий стихийных бедствий
Впервые танковые экипажи российской военной базы ЮВО проведут маскировочные дуэльные бои на полигоне в Адыгее

Метки:
Каспийская флотилия , ПВО , Южный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false