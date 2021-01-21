21.01.2021 (13:17)

Морозы в Удмуртии не помешали военным инженерам провести учение в преддверии профессионального праздника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морозы в Удмуртии не помешали военным инженерам провести учение в преддверии профессионального праздника

20-градусные морозы в Удмуртской Республике не помешали инженерным подразделениям Центрального военного округа провести специальное учение, спланированное к юбилею – 320-летию инженерных войск России (отмечается 21 января).

По традиции, военные инженеры в преддверии профессионального праздника ежегодно масштабно показывают на практике изменения и новшества, которые произошли в течение года, новое вооружение, технику, методики и приёмы, которые были внедрены с учетом опыта последнего года. Задержавшиеся крещенские морозы в регионах Поволжья не стали преградой для военнослужащих старейших войск России и в этом году. Напомним, в регионе сейчас температура воздуха доходит до - 25 градусов.

Специалисты инженерно-саперного полка 2-й армии показали не только разминирование дорог и территорий, установку мостовой переправы, расчистку дорог, но и продемонстрировали на практике защитные костюмы инженерно-штурмовых подразделений ОВР-3. По замыслу учения, противник установил минно-взрывные заграждения, заняв оборону внутри здания в лесном массиве. Военнослужащие разминировали проходы на подступах к дому, прикрыли огнем из вооружения БТР-82А и стрелкового оружия штурмовую группу, подавили огневые точки «противника». В свою очередь штурмовики провели зачистку здания, в ходе которой осуществили захват пленного, а также разминировали самодельные взрывные устройства.

Экипировка ОВР-3 позволила защитить военнослужащих от осколков, благодаря комбинации металлической, пластиковой и керамической брони.

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