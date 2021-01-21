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21.01.2021 (12:59)

Военные инженеры ЦВО за шесть часов навели новый мост через реку Дёму в Башкирии

Фото Видео

Военнослужащие отдельной Алкинской инженерной бригады Центрального военного округа за 6 часов навели новый понтонный мост через реку Дёму в Республике Башкортостан вместо «подорванного» условными диверсантами.

Практические действия проходили в рамках тактико-специального учения в Чишминском районе республики. По замыслу учения, низководный мост, через который эшелон миротворческой техники должен был проехать в течение суток, был подорван условными диверсантами. Была поставлена задача совершить оперативный марш в район разрушенного моста и рядом установить понтонную переправу.

Инженеры провели разведку водной преграды, создали майну на всю ширину реки взрывным способом, в неё сбросили ленты моста ПП-91 и соединили в 70-метровую цепочку. Военнослужащие также сделали маскировку нового моста и создали автомобильные подходы. По завершении установки по нему проехал миротворческий эшелон военной техники с гуманитарным грузом.

Учение было посвящено 320-летию инженерных войск, который отмечается в России сегодня, 21 января. На него были приглашены ветераны службы. Им показали современную технику, новые возможности, методы и технологии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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