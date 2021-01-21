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21.01.2021 (12:23)

Инженерно-штурмовое подразделение ЮВО освободило населенный пункт от условного противника с применением новейших автоматов АК-12

Военнослужащие уникального инженерно-штурмового подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение по освобождению зданий и сооружений от условного противника в условиях городского рельефа с применением новейших автоматов АК-12.

Подразделение штурма ЮВО отработали задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и препятствиях в ходе проведения инженерной разведки, а также провели бой в здании и захватили штаб условного противника.

Военные инженеры выполняли задачи в защитных костюмах ОВР-2, а также применили для поиска мин и зарядов взрывчатых веществ современные миноискатели ИМП-С2 и переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 50 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц вооружения военной и специальной техники.

Справочно:

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Свою историю этот род войск ведёт со времён Указа Петра I от 21 января 1701 года.

Инженерные войска ЮВО ежегодно выполняют задачи по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в разных регионах страны, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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