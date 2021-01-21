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21.01.2021 (10:08)

Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров флота с 320-летием инженерных войск России

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил сотрудников морской инженерной службы и личный состав инженерных частей и подразделений с 320-летие инженерных войск России.

Адмирал Александр Моисеев отметил важную роль инженерных подразделений в освоении флотом Арктики, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые ежегодно находятся в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Он пожелал военным инженерам Северного флота успехов в профессиональной деятельности и новых свершений во благо Родины.

Сегодня на Северном флоте инженерные подразделения действуют в составе мотострелковых соединений армейского корпуса и морской пехоты. Отдельной частью флотского подчинения является отдельный морской инженерный полк, сформированный в 2018 году на базе отбельного морского инженерного батальона, дислоцированного в посёлке Щукозеро.

Справочно:

День инженерных войск был установлен Указом Президента Российской Федерации в 2006 году. За основу профессионального праздника был взят Указ Петра I об учреждении в русской армии первой Инженерной школы, изданный 21 января.

В годы Великой Отечественной войны более 100 тыс. солдат, сержантов, офицеров и генералов Инженерных войск награждены орденами и медалями. 655 - стали Героями Советского Союза, 294 - полными кавалерами ордена Славы. 201 инженерная часть и соединение преобразованы в гвардейские.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Инженерные войска
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