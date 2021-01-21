21.01.2021 (11:35)

В Ивановской области экипажи ВТА провели десантирование личного состава и военной техники

В ходе лётно-методического сбора руководящего лётного состава объединения, соединений и авиационных частей в г. Иваново проведено десантирование личного состава и новой военной техники Воздушно-десантных войск (ВДВ) БМД-4М парашютным способом из военно-транспортных самолетов Ил-76мд.

Контролировал проведение десантирования и лично принимал участие командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. За штурвалом вместе с командующим самолетом управлял начальник 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава полковник Леонид Русин.

«Летно-методический сбор — это ежегодное мероприятие плана боевой подготовки, на котором отрабатываются наиболее важные элементы на предстоящий год, которые надлежит выполнять в частях», – пояснил командующий ВТА.

Практическое десантирование проводилось с высоты 600 м на скорости 300 км/ч. Всего было десантировано более 650 человек личного состава и 8 БМД-4М на площадку приземления Будихино в Костромской области.

Владимир Бенедиктов заявил, что особенностью данных сборов является отработка практических навыков парашютного десантирования новой техники, которая поступает на вооружение ВДВ БМД-4М. Техника имеет ряд особенностей от предшествующих экземпляров. Весовые характеристики значительно увеличены практически в два раза. Сегодняшние полеты отрабатываем для того, чтобы руководящий состав получил допуска на десантирование указанной техники, которая является перспективной и долгие годы будет стоять на вооружении ВДВ.

Всего в полетах принимало участие более 10 самолетов военно-транспортной авиации. Задача практического десантирования была выполнена в полном объеме, без инцидентов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице