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21.01.2021 (11:05)

Командующий войсками ЦВО прибыл в Сибирь с инспекцией воинских частей и соединений 41-й общевойсковой армии

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл во главе комплексной группы в Сибирь для проведения инспекции воинских частей и соединений 41-й общевойсковой армии.

В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин проверит выполнение плана деятельности в текущем году. Особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и слаженности воинских частей армии. 

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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