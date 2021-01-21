21.01.2021 (11:18)
Инженеры ЮВО на Кубани проводят учения по ликвидации последствий стихийных бедствий
Подразделения инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани на полигоне Молькино проводят тактические учения по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.
Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивает беспилотная авиация.
Совершив марш более 100 км в назначенный район, военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.
На местности военные инженеры отрабатывают нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.
Особое внимание уделяется комплексу мероприятий по обеспечению большого количества людей водой и электроэнергией.
Личный состав понтонно-мостового подразделения отрабатывает нормативы по наведению переправ к труднодоступным участкам местности.
Военные инженеры также проверяют переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.
Также в готовности находятся станция комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которой можно очистить воду из реки для употребления в пищу.
В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф военнослужащие инженерно-саперных подразделений ЮВО способны в течение трех часов прибыть в зону ЧС для оказания помощи населению.
В учении принимают участие более 700 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе понтонный парк (ПП-2005), инженерная машина разграждения (ИМР-3), тяжелый механизированный мост (ТММ-3М2), гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, станция очистки воды «Гигиена».