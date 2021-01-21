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21.01.2021 (11:18)

Инженеры ЮВО на Кубани проводят учения по ликвидации последствий стихийных бедствий

Подразделения инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани на полигоне Молькино проводят тактические учения по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.

Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивает беспилотная авиация.

Совершив марш более 100 км в назначенный район, военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.

На местности военные инженеры отрабатывают нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.

Особое внимание уделяется комплексу мероприятий по обеспечению большого количества людей водой и электроэнергией.

Личный состав понтонно-мостового подразделения отрабатывает нормативы по наведению переправ к труднодоступным участкам местности.

Военные инженеры также проверяют переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Также в готовности находятся станция комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которой можно очистить воду из реки для употребления в пищу.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф военнослужащие инженерно-саперных подразделений ЮВО способны в течение трех часов прибыть в зону ЧС для оказания помощи населению.

В учении принимают участие более 700 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе понтонный парк (ПП-2005), инженерная машина разграждения (ИМР-3), тяжелый механизированный мост (ТММ-3М2), гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, станция очистки воды «Гигиена».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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