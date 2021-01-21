21.01.2021 (12:00)

Отряд ПДСС КФл применил новейший гранатомётный комплекс ДП-65 для отражения нападения условных подводных диверсантов

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провел тренировку по отражению нападения диверсионной группы условного противника.

Получив сигнал об угрозе нападения подводных диверсионных групп условного противника, подразделение отряда ПДСС КФл выдвинулось в указанный район. Задачей боевых пловцов являлось обнаружение и нейтрализация группы условных диверсантов. При помощи технических средств личный состав осуществил поиск боевых пловцов условного противника под водой, а затем использовал ручные противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный комплекс ДП-65.

После отработки задач патрульными подразделениями водолазные группы произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

В тренировке приняли участие около 50 военнослужащих отряда ПДСС флотилии, а также были задействована автомобильная техника повышенной проходимости и скоростные плавсредства.

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