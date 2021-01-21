21.01.2021 (10:46)

На Сахалине в ходе учебно-методических сборов комбатам армейского корпуса ВВО продемонстрировали совместные действия артиллерии и беспилотной авиации

В рамках проходящих учебно-методических сборов с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями на полигоне Успеновский армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине было представлено показное занятие по применению артиллерии во взаимодействии с расчётами беспилотной авиации.

В ходе занятия расчёты самоходно-артиллерийских установок выполнили действия совместно с подразделением беспилотных летательных аппаратов по обнаружению и уничтожению огневых позиций условного противника, укрывшегося в горной местности.

Расчёты БпЛА выполнили разведку местности с высоты более 200 метров и на удалении около 5 километров, где и было обнаружено скопление сил условного противника. Через командный пункт соединения разведывательные данные полученные комплексом беспилотной авиации «Орлан-10» были переданы командиру артиллерийской батареи, в подчинении которого находилось несколько единиц САУ.

Благодаря координатам, полученным от расчёта «Орлан-10», артиллеристы армейского корпуса ВВО произвели корректировку огня и нанесли точный удар по местоположению условного противника, тем самым уничтожив его командный пункт и боевую технику.

За действиями расчётов самоходно-артиллерийских установок и работой военнослужащих, управляющих комплексом беспилотной авиации «Орлан-10», с командного пункта полигона наблюдало более 50 офицеров командного состава соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

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