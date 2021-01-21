21.01.2021 (10:17)

Впервые танковые экипажи российской военной базы ЮВО проведут маскировочные дуэльные бои на полигоне в Адыгее

Танкисты российской военной базы в Абхазии в рамках полевого выхода на полигоне Майкопский в Адыгее впервые проведут маскировочные танковые дуэльные бои на современных танках Т-72Б3.

Экипажи Т-72Б3 применят метод «танковой маскировочной дуэли» с учетом фактора поражения воздушными средствами беспилотной летательной авиации (БпЛА) условного противника.

Участникам «дуэли» необходимо обнаружить танк «противника», взять его на прицел и поразить, при этом экипаж учитывает фактор поражения машины с воздуха ударным БпЛА, что накладывает временные ограничения стоянки на одном месте. Каждый элемент боя сопровождается докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяет оценивать действия военнослужащих.

Тактический прием «танковая маскировочная дуэль» заключается в оперативной маскировке машин в укрытии и скрытной смене огневых ударных позиций. Одна из бронемашин находится в фортификационном укрытии, а вторая в это время действует на поле боя на значительном расстоянии от укрытия. При выполнении задач танк передвигается по полю боя с кратковременными остановками для осуществления высокоточного прицельного выстрела, после чего начинает форсированное движение.

Всего в учебных мероприятиях на полигоне принимают участие около 100 танкистов ЮВО, задействовано до 30 бронемашин.

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