21.01.2021 (09:45)

Около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных компьютерных тренажерах

Около 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии с начала года прошли обучение на современных компьютерных тренажерах.

Для подготовки применяются около 10 разновидностей тренажеров, в т.ч. комплексы для обучения экипажей танков Т-72Б2, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74М, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других военных специалистов.

Программное обеспечение тренажеров формирует виртуальную обстановку с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, также действующие на оператора помехи – засветка, звук, задымление и др.

Компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней – танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и др.

Благодаря тренажерам военнослужащие могут учиться и совершенствовать свою боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.

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