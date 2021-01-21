21.01.2021 (10:38)

В Иркутской области началось первое в этом году учение РВСН с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

В Ракетных войсках стратегического назначения началось первое в этом году учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс».

Первыми к несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования в условиях низких температур приступят военнослужащие самого восточного – Иркутского ракетного соединения.

Более 2 тыс. военнослужащих РВСН и около 200 единиц техники задействовано в учении, которое в течение месяца будет проходить в Иркутском ракетном соединении.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

В учении будут задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе учения с ракетным соединением стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

На вооружении Иркутского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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