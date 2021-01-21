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21.01.2021 (13:53)

Саперы Новороссийского десантно-штурмового горного соединения обезвредили и уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны

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Саперы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения встречают 320-ю годовщину инженерных войск на полигоне Раевский, где обезвреживают и уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в районе горы Колдун близ поселка Мысхако под Новороссийском. В этих краях в 1943 году велись ожесточенные бои за Малую Землю.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат. Специалисты группы разминирования отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона соединения, экипированные в современные образцы общевойскового комплекта разминирования ОВР-2, прибыв на место, произвели разведку местности с помощью селективного переносного индукционного миноискателя ИМП-С2. После чего изъяли из грунта 120-мм и 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны и на машине разминирования транспортировали опасную находку на полигон, где уничтожили его путем подрыва накладного заряда.

Всего в 2020 году десантники-саперы соединения реализовали около 350 заявок на разминирование, в рамках выполнения которых было обезврежено и уничтожено свыше 2500 взрывоопасных предметов. Это, как правило, артиллерийские снаряды больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Разминирование , Утилизация боеприпасов
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