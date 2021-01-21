21.01.2021 (09:30)

Более 9,6 млрд рублей жилищных субсидии получили свыше 1,2 тыс. военнослужащих ЦВО в 2020 году

Более 1,2 тысяч военнослужащих Центрального военного округа получили более 9,6 млрд рублей жилищных субсидии по итогам 2020 года.

Наибольшая сумма жилищной субсидии составляет более 18 миллионов рублей. Она была предоставлена военнослужащему Сибирского гарнизона в феврале 2020 года. Также по итогам года 66 военнослужащих получили квартиры в натуральном виде.

Всего в прошедшем году обеспечены жильем 1279 военнослужащих, а с учетом членов их семей порядка 4,5 тысяч граждан России.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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