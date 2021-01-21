21.01.2021 (09:15)

С новобранцами ВВО на полигоне в Забайкалье проводятся первые занятия по стрельбе из ручного гранатомета

На полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае стартовали первые занятия по огневой подготовке, которые включают в себя тренировки по точности прицеливания, скрытное передвижение и стрельбу из ручных гранатометов РПГ-7В с различных положений. К мероприятиям приступили новобранцы, прибывшие в мотострелковое соединение, месяц назад.

Ранее военнослужащие изучили материальную часть оружия на занятиях в учебных классах и приказарменной учебно-материальной базе.

Ведение огня осуществляется по целям, имитирующим пехоту и боевую технику условного противника. Освоение штатного оружия осуществляется под руководством командиров подразделений и более опытных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В то же время, на другой учебной точке солдаты тренируются разбирать, собирать гранатомет и готовиться к стрельбе. Выполнение нормативов проходит на скорость и правильность.

Кроме того, военнослужащие получают навыки действий в условном бою, ведения разведки целей, а при проведении занятий в темное время суток отрабатывают использование приборов ночного наблюдения и прицеливания.

Всего в занятиях принимает участие более 300 военнослужащих мотострелкового соединения.

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