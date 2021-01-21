21.01.2021 (09:00)

Более 5 тыс. км составил налет расчетов БпЛА ВВО в Бурятии в минувшем году

Представители командования общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, подвели итоги деятельности расчетов БпЛА «Орлан-10» за 2020 год.

В период обучения и выполнения задач на полигонах Бурдуны, Дивизионный, Онохой и Цугол БпЛА пролетели более 5 тысяч километров. Расчеты комплексов были задействованы на занятиях по боевой подготовке, тактических, тактико-специальных учениях в дневное и ночное время суток.

В ходе двусторонних бригадных, ротных и батальонных тактических учений подразделения БпЛА выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений общевойсковой армии.

Помимо этого, БпЛА «Орлан-10» круглосуточно осуществлял мониторинг лесных массивов в связи с введенным в Республике Бурятия противопожарным режимом. Полеты проводились не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожали природные пожары.

Также расчеты были задействованы в поисках пропавшего гражданского самолета АН-2. Они обследовали свыше 450 квадратных километров тайги в Усольском районе Иркутской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице