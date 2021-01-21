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21.01.2021 (09:09)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО учились уничтожать важные объекты условного противника в ходе учения в Бурятии

В Бурятии расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника.

По замыслу учения, стартовые батареи ракетных комплексов совершили марши в назначенные районы и выполнили мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники.

Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

Расчеты ОТРК «Искандер» отработали несколько элементов по внезапно поступающим вводным с командного пункта, в том числе военнослужащие выполнили одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой ракет.

Учебные цели были уничтожены, после чего пусковые установки  ОТРК «Искандер» оперативно  сменили позиционный район.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Ракетные войска , Войска РХБ защиты
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