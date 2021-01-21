21.01.2021 (08:45)

В Амурском объединении ВВО при подготовке к конкурсу «Уверенный прием» задействовали экипаж новейшей станции Р-419Л1М

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Амурской области, экипажи приступили к тренировкам для участия во всероссийском конкурсе «Уверенный прием-2021». К ранее участвующим в конкурсе добавлен экипаж станции нового поколения Р-419Л1М.

Недавно поступившие на вооружение подразделений связи современные цифровые автоматизированные радиорелейные станции уже опробованы специалистами связи объединения. Новые возможности и технические характеристики оценены по достоинству в ходе организации связи, при проведении различного рода учений и тренировок с использованием различных режимов работы.

Помимо навыков работать на технике, участникам конкурса предстоит показать свой профессионализм в организации линий и каналов связи в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

В конкурсе «Уверенный прием» также принимают участие специалисты цифровых радиостанций, станций спутниковой связи, комплексных аппаратных связи «Редут», командно-штабных машин, комплексов мобильной защищенной видео связи со станцией спутниковой связи «Аурига».

Всего в конкурсе «Уверенный прием» примут участие около 150 военнослужащих и будет задействовано 30 современных образцов техники связи соединения.

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